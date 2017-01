Refuerzan seguridad en Tierra Nueva

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El incremento de rondines policiacos ha tranquilizado a vecinos de la colonia Tierra Nueva tras el suceso en el cual más de diez habitantes de la comunidad atraparon a un presunto ladrón apodado "El Chapo".



Ramón, comerciante del sector, relató que la vigilancia se ha realizado con elementos de la Policía Municipal y Estatal.



"Ha estado más tranquilo, lo que pasa es que ya no ha habido tanto desorden porque ha pasado mucha patrulla, ha habido mucha vigilancia de Municipal y Estatal".



"Tengo cinco años viviendo aquí y ya me han robado tres veces, pero antes cuando recién llegué esto estaba peor, ahora desde que pasó lo del muchacho sí se calmó más todo".



Un ciudadano, quien optó por omitir su nombre, relató que la noche de antier la presencia policiaca ahuyentó a posibles delincuentes que transitaban sospechosamente por la calle Océanos Oriente.



"Anoche (antier) andaban una bola de vagos allá por la otra calle (Océanos Oriente) pero creo que no alcanzaron a robar a nadie por lo mismo, vieron las patrullas y se fueron".



Ante la situación, solicitó a las autoridades que continúe la presencia policiaca en ese sector, pues afirma que diariamente al menos un vecino sufría algún acto vandálico en la comunidad.



"Nos gustaría que sigan así porque es lo que necesitamos para que ya no pasen más robos porque ya estamos hartos de tanta inseguridad que estábamos viviendo".