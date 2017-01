Necesita ayuda Romelia para construir su casa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una ayuda para comenzar a construir una casa es lo que Romelia León Bernal solicita a los ciudadanos, pues no cuenta con el recurso económico para hacerlo.



Hace varias semanas viajó de Cananea a Hermosillo para estar con su hija, la cual tiene a su bebé internado en el HIES por complicaciones de salud.



Debido al estado de gravedad del pequeño, Romelia y sus hijas decidieron quedarse en esta ciudad.



"Gracias a Dios hablé con la líder de la invasión y me dio un pedazo de terreno, pero como aún no tengo trabajo pues no tengo dinero y no puedo comprar material para comenzar a construir un cuartito cuando menos para mis hijas y para mí", comentó.



Romelia solicita que la apoyen con cualquier tipo de material con el que pueda comenzar a levantar el cuarto, así como tambos para poder almacenar agua.



Ella y sus hijas esperan la solidaridad de las personas, ya sean con material, ropa, despensa o con lo que guste y para estar en contacto puede comunicarse al teléfono 6451 137653.