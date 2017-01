Piden alumbrado y pavimentación

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Desde hace 14 años los habitantes de la colonia Sierra Bonita piden a las autoridades la colocación de alumbrado público, así como la pavimentación de las calles, pero hasta hoy no han tenido una respuesta favorable.



Varios residentes en el sector precisaron que por las noches el lugar parece "boca de lobo" debido a la oscuridad, misma que los "malvivientes" aprovechan para cometer todo tipo de acto vandálico.



"Los robos y asaltos están a la orden del día, pero incrementan por las noches porque no hay luz", explicó Ramona Badilla, "nosotros ponemos focos por fuera de nuestras casas, pero no es suficiente para iluminar toda la calle".



La señora resaltó que por la calle Luz Valencia, justo donde cruza con el bulevar Solidaridad, también hace falta un semáforo, pues casi a diario se suscitan accidentes entre vehículos.



"Creo que son las necesidades que tienen prioridad, porque se hace un desastre al querer dar vuelta del Solidaridad hacia la colonia. Sólo hay dos opciones, o tenemos que esperar mucho tiempo para cruzar, o chocamos, porque no nos dejan pasar", subrayó.



María del Carmen Galeana, también residente en la zona, manifestó que la falta de asfalto en las calles provoca varios problemas, entre ellos grandes cantidades de polvo y en días de lluvia, encharcamientos y lodo.



"Cuando llueve no se puede ni caminar, habemos muchas personas mayores que batallamos", detalló, "porque podemos resbalarnos con el lodo que se hace, o caer en un charco de agua sucia".



Comentó que los vecinos incluso buscan escombro para poder rellenar los hoyos que quedan cuando el líquido corre, ya que se lleva la tierra, pero no es suficiente para que estas sean transitables.



Los habitantes de la colonia Sierra Bonita piden que las autoridades correspondientes presenten atención a sus necesidades, especialmente en cuestión de alumbrado y pavimentación.