Piden solución a constantes fugas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace más de una semana los vecinos de la colonia Jardines registraron de nuevo una fuga de agua potable que surge en el cruce de las calles Domingo Olivares y Lerdo de Tejada.



Tras el registro constante del desperdicio del vital líquido, la señora Marina Fernandez Uribe, quien radica en la comunidad, externó que el brote ha originado el registro de zancudos que molestan a quienes radican en el área.



"Ya tiene más o menos un año que la arreglan y sale otra vez, sí vienen y la reparan pero no sé porqué vuelve a brotar", comentó, "desde entonces empezaron a salir muchos moscos y pues nuestra mayor preocupación son las enfermedades que acarrean".



Jorge Arvizu Argüelles, comerciante del lugar, solicitó urgente reparación a la fuga que recorre hasta más de dos cuadras de la comunidad situada al Norte de Hermosillo.



"Lo que ocupamos es que arreglen bien porque sí vienen pero a los dos o tres días vuelve a salir y es mucha agua la que se desperdicia".



"Estamos hartos porque no es la única vez que ha brotado, ya son varios meses y hay veces que no se puede ni caminar por aquí por el aguacero que hay".