Se quejan de basurero clandestino

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Habitantes de la colonia Carmen Serdán se quejan de un basurero clandestino que constantemente es contaminado por personas que arrojan bolsas de basura, electrodomésticos descompuestos y animales muertos en el área afectada.



Rosario Gómez, vecina del sector ubicado en la calle Olivares y Santa Rosa, relató que la acumulación de desechos comenzó desde hace un año y en el lugar existía un comercio dedicado a la venta de llantas que actualmente ya no se encuentra en funcionamiento.



"Antes había una llantera hasta hace como un año y no sé por qué la quitaron, supongo que el dueño pidió que la quitaran, lo habían dejado limpio pero se ha convertido en un foco de infección pero no se quién tira la basura".



"Creo que podrían cercar quizá porque pues también ahí hay gente que a veces duermen en ese terreno y ahorita hay mucha delincuencia en la ciudad, es de preocuparse".



Alejandra Valle Munguía, quien transitaba por el sitio, solicitó que se pida a los dueños que cerquen el lugar reportado pues molesta el mal aspecto que brinda a la comunidad.



"No se ve bien y obviamente afecta a la salud porque hay muchos animales y huele muy mal, que le pidan a los dueños que cierren el terreno porque es mucha suciedad".