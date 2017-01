Falta de alcantarilla origina gran peligro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Habitantes de la colonia Tierra Nueva denuncian falta de alcantarilla en tubería de agua potable que ha originado hasta dos caídas de transéuntes durante las últimas dos semanas.



Alondra Pérez Urquijo, comerciante del área, externó que la falta de iluminación en el sector durante las noches, ha favorecido los accidentes de peatones que transitan por ese sector de la comunidad.



"Es que creo que se la robaron desde hace casi un mes y por aquí pasamos la mayoría de los que vivimos en la colonia", relató, "el otro día iba pasando un muchacho que no se dio cuenta que o estaba tapada y se cayó muy feo".



"Creo que se lastimó el pie derecho y el brazo pero no sé cómo siguió no sé qué tan grave estuvo".



Yolanda Quiñones Mirelles, vecina del sector, solicitó pronta reparación de la alcantarilla y mayor iluminación en el área para evitar mayores afectaciones a los transeúntes del sector.



"Ahora que volvieron los niños a la escuela es muy peligroso porque todos pasan por aquí y para los que van en la tarde más porque casi no se ve con tan poca luz".