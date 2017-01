Lleva en el alma la vocación de sanar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tener en sus sueños la imagen de ser enfermera religiosa fue la señal que Dios le mandó a la hermana Yolanda Saldívar Olmos, que por 23 años le ha servido al Señor y a los enfermos.



La misión que Dios le tenía destinada se le reveló a los 25 años de edad, después de ser una joven inquieta, siempre corriendo y de fiesta, pues los tiempos de Dios son perfectos.



Comenzó un curso como enfermera auxiliar en su natal San Quintín, Baja California y en ese entonces fue puesta en una tarea que cambió su perspectiva de la vida, pues acompañaba a los niños indígenas o del Sur del País a la clínica Shriners y el verlos de regreso, recuperados, le abrió los ojos.



"Ese fue uno de los momentos fuertes para mí porque ver cómo los niños se quedaban allá, en otras culturas, otro idioma, otro todo, pues todo me golpeaba porque cuando regresaban esos niños ya venían con otra ropa, su piel había cambiado, su cabello había crecido".



"En ese tiempo el sueño de que yo era enfermera religiosa seguía y pensé que tenía que hacer algo de mi vida, algo definitivo porque no iba a estar haciendo algo que me gusta pero a medias, entonces me dije a mí misma: Tal vez puedo servir en lo que me gusta y sin que me paguen", contó.



DIFÍCIL CAMINO



Entrar a la casa de formación no fue fácil para ella, porque era muy independiente y al estar ahí tenía que rendir cuentas, avisar dónde estaba, levantarse y dormirse a la misma hora, someterse a horarios difíciles, la adaptación fue complicada pero con fe pudo hacerlo.



Luego fue enviada a Hermosillo a trabajar en un hospital e ingresó a la Unison a la Licenciatura en Enfermería, algo que al principio se complicó porque algunos no aceptaban que una religiosa estudiara.



Junto a ella había otra religiosa, y en la primera clase la maestra las miró y desde la puerta les pidió que se levantaran y se salieran del aula, o ella se iba, las apuntó con el dedo y gritó que nadie le avisó que estarían en su clase.



APRENDER Y CRECER



Las misiones de Yolanda Saldívar como enfermera no acababan y ella recuerda esas experiencias de vida con mucho cariño.



De lo retos más grandes que enfrentó fue irse a África, estar con los más necesitados y hacer cosas que jamás pensó hacer siendo enfermera, al grado de utilizar instrumentos quirúrgicos y esterilizarlos solamente con agua hirviendo.



"Llegué al hospitalito y en la tarde trabajaba en la farmacia, en la cual al menos siempre había paracetamol; el hospital era viejito, no había sábanas, no había medicamentos, no había material para trabajar", relató.



Tras su trabajo en África se fue a una zona rural en la que vivían personas que padecían lepra, y el hecho de ver que no tenían ni comida la frustró.



"La lepra yo sólo la conocía en los libros pero ya trabajar con ellos donde no hay analgésicos, no hay material para hacerles las curaciones, eso fue algo que jamás olvidaré", agregó.



AMOR Y VOCACIÓN



Actualmente, Yolanda Saldívar Olmos trabaja en el Sanatorio San Francisco, en donde hace el bien, trabaja en lo que le gusta y siempre acompañada de Dios para brindarle una mano a los enfermos.



Su misión fue, es y seguirá siendo enfermera, pero ante toda religiosa, algo que lleva en su interior desde que nació pero que descubrió después: Tarde pero seguro.



Sus 23 años de labor avalan lo mucho que ama hacer lo que hace.