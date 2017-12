Agresiones a camiones no se justifican, señala Vigilantes del Transporte

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aunque no es justificable, las agresiones con piedras a las unidades de transporte público tienen raíz en el descontento social por la falta de las mismas, afirmó Alfonso López, representante de la agrupación civil Vigilantes del Transporte.



Esto luego de que en días pasados se reportara en redes sociales el apedreo de un camión en la zona del Parque Industrial, donde resultó herida una mujer y los supuestos agresores fueron estudiantes de uno de los planteles del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (Conalep).



"Sabemos que hay un resentimiento muy fuerte en contra del servicio en el área del Parque Industrial, porque a veces puede haber 80 ó 100 muchachos parados y llega un camión que ya viene lleno y obviamente no los sube.



"Entonces los muchachos tienen que caminar por la carretera con todos los peligros que esto representa, pero eso no justifica que los estén agrediendo", dijo.



Hasta el momento, no se ha recibido retroalimentación sobre el tema de parte de la Dirección de Transporte, aseveró López, sin embargo esperan reunirse en el transcurso de esta semana, así como con los directores de los planteles educativos.