Hasta animales muertos tiran

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Basura, maleza, escombro y hasta animales muertos, es lo que a diario depositan en un terreno baldío ubicado en la colonia Real de Minas, donde vecinos aseguran que han reportado la situación a las autoridades.



En la esquina de las calles Carlos Quintero Arce y Flavio Molina, el predio ha sido utilizado como basurero por gente ajena a la colonia, lo que ha ocasionado molestias a los residentes.



"Hemos reportado muchísimas veces el cochinero, pero nunca vienen a limpiar, lo malo es que también la misma gente de aquí tira basura, se les hace más fácil que dejarla afuera de su casa", platicó una vecina.



Los habitantes de la zona aseguraron que el servicio de recolección de basura se presta de forma regular, por lo que no habría razones para que las personas depositen sus desechos en este baldío.



"Por aquí pasa la basura dos veces a la semana, pero a la gente no le gusta batallar, no le gusta salir temprano y viene en la tarde o noche y avienta las bolsas al baldío, es una peste y un cochinero", recalcó.