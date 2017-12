Pelea fuerte contra el cáncer

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Fabiola avanza lento por las aceras del Centro de la ciudad de Hermosillo donde cada tanto hace una parada y pregunta: "Señora, ¿me permite decirle algo?" Carga con ella una caja con dulces, algunas bolsas con buñuelos y una carta enmicada con su nombre y un diagnóstico: Cáncer de endometrio.



Fabiola Martínez Mosqueda, de 44 años, es originaria de Nogales, Sonora y tiene cerca de siete meses viviendo en Hermosillo, donde al no contar con familiares, se ha tenido que valer de la venta de dulces o del apoyo de agrupaciones civiles y de la gente. "Ya son cuatro años desde mi diagnóstico y tengo dos años vendiendo dulces, brochetas y buñuelos", contó, "trabajo toda la mañana hasta las tres o cuatro de la tarde, hasta donde me llegue el cansancio.



"Me quedo aquí en el Centro, por lo que me llegue a pasar; ya me han llevado de aquí cuando estaba un poquito más mal… procuro estar en lugares donde hay gente por eso, y para ver algo diferente", expresó.



Fabiola vive en una casa prestada en la colonia Villa Campestre, donde no tiene mucho y su única herramienta de trabajo es una pequeña parrilla eléctrica que le regalaron y que utiliza para elaborar sus buñuelos.



Aunque cansada, su trabajo la ha ayudado ha mantenerla con fuerza para sobrellevar numerosas quimioterapias, radiaciones y cirugías para detener la metástasis de su cáncer, que por desgracia afectó a sus intestinos y su vejiga, por lo que ahora debe llevar una urostomía.



Por ello es que requiere con urgencia bolsas para esta cirugía y barreras de 57 milímetros, que son una especie de parches que rodean y pegan las bolsas a la piel, así como Tramadol en gotas, un medicamento para el dolor.



"Si quieren donarme algo, hacerme algún obsequio esta Navidad, se los agradeceré muchísimo; ya llevo siete meses en la lucha y he mirado compañeras que han sobresalido, otras que se me quedan, pero todo está muy bien para mí, gracias a Dios y confío en que alguien podrá apoyarme", finalizó.