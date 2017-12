Vivienda abandonada les genera problemas en la Villa Hermosa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Villa Hermosa reportaron el estado de abandono en que se encuentra una vivienda que es utilizada como basurero y nido de malvivientes.



Los residentes de la zona aseguraron que desde hace más de diez años la casa ubicada en las calles Pitahaya Madura y Delfín ha sido invadida por personas ajenas que ingresan a depositar desechos y a hacer sus necesidades.



"Este es un problema desde hace muchos años, se mete gente que no es de aquí y hace sus necesidades, se está cayendo la casa y también se meten a tirar basura", platicó un vecino de la zona.



Los malos olores que se despiden de esta propiedad son también una molestia para los habitantes, pues a pesar de los reportes que se han realizado a las autoridades, no han acudido a limpiar el lugar.



"No sabemos quién es el dueño, pero ya hemos reportado desde hace años y nomás no vienen, se ve muy mal esta casa y cuando llueve crece la maleza y es un animalero", expresó.



Los residentes del sector hicieron un llamado a las autoridades a que busquen una solución al problema, ya que los afecta de manera considerable.