Desean una feliz Navidad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Llegadas las fechas decembrinas las fiestas abundan en la ciudad, y este es el caso de la Casa Hogar para Adultos Mayores de Los Olivos, donde viven 11 abuelitos que esperan sus regalos con ansias para esta Navidad.



Son muchas las necesidades que se tienen en la casa hogar, pero son ayudados por la bondad de las personas que hacen sus donativos para que los abuelitos tengan una vida tranquila y próspera.



A sus 95 años don Heriberto Guzmán vive desde hace 4 años en la casa hogar de Los Olivos y su mayor deseo es volver a caminar, pues una de sus piernas se encuentra en mal estado y necesita una operación.



"Yo sólo quiero una operación en mi pierna para volver a caminar; no sé de donde soy, no recuerdo, sé que tengo familia pero no sé, nadie sabe de mí pero lo que quiero es volver a andar a pie a donde sea", aseguró.



Al lado de don Heriberto, se encontraba sentado don Javier Cárdenas, de 71 años, que desea un equipo de afeitar y ropa interior, la cual le hace falta para su aseo personal.



"Me gustaría tener ropa interior y una rasuradora eléctrica porque tengo parkinson y si uso una navaja me va a ir como en feria; es lo que quiero, es lo que más porque aquí nos piden estar limpios", platicó.



En uno de los cuartos del lugar se encontraba don Francisco Espinoza, quien dice sentirse feliz y en familia en la Casa Hogar de Los Olivos, y tan sólo pide el amor de la gente para esta Navidad.



"Lo que me gustaría que me trajeran es lo que la gente quiera, si es su cariño con eso nos conformamos, nosotros no nos andamos ‘chiquiando’ y es que estando en una situación precaria como nosotros, no podemos exigir nada", mencionó.



La directora de la casa hogar Los Olivos, Guadalupe Valenzuela, comentó que a pesar de que son muchas las necesidades, los abuelitos del asilo se sienten en familia y amados por el personal de la institución.



Si usted desea visitar a los abuelitos de Casa Hogar Los Olivos, puede acudir a sus instalaciones en Cerrada del Potrero No. 15, en Hacienda Los Alcatraces.