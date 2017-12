Agrada a Jennifer participar en pasarela

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Jennifer es deportista paralímpica desde hace seis años y ahora también es modelo. Gracias a la invitación al Desfile de Moda Incluyente, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, participó en este evento junto a otros jóvenes como ella.



"Esta es mi primera vez como modelo", dijo Jennifer Villalobos, de 16 años, "yo soy deportista paralímpica de atletismo y también estoy muy orgullosa de participar en un evento como este, porque se demuestra que el modelaje no es sólo para las personas convencionales, sino que también nos incluye a las personas con discapacidad".



Jennifer nació sin su brazo izquierdo, pero eso jamás la ha limitado y tampoco le ha representado un motivo de discriminación en los ámbitos en los que se ha desenvuelto con naturalidad.



"Mi discapacidad es de nacimiento, la he llevado toda mi vida y he pasado por las etapas como primaria y preescolar donde conoces a niños convencionales que quizás no comprenden muy bien, pero siempre la gente que está a mi alrededor ha sido muy amable conmigo", dijo.



Para Jennifer, hablar de inclusión implica romper paradigmas en espacios que podrían pensarse lejanos a las personas con discapacidad, como el modelaje, así como en el resto de ámbitos en los que tienen derecho a participar.



"En la escuela y en el deporte también es importante que se abran más puertas para las personas con discapacidad, que sepan que también tenemos valor y que podemos dar muchas cosas para nuestro País", recalcó.



El Desfile de Moda Incluyente de DIF Sonora contó con la presencia de 18 modelos con alguna discapacidad motriz, visual, auditiva o intelectual. así como con otros 10 jóvenes modelos acompañantes.