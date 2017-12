Familia y vecinos piden justicia por la muerte de mujeres atropelladas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"¡Que se haga justicia!" Expresaron los familiares, amigos y vecinos de las dos mujeres que fueron atropelladas y perdieron la vida el pasado domingo en la colonia Sahuaro Final, donde el presunto culpable huyó del lugar y cuya identidad era desconocida hasta ayer en la tarde por las autoridades.



Familiares de las víctimas coincidieron que los domingos en la tarde era un día de fiesta para las amigas Adelaida, de 57 años de edad; y Margarita Eduwiges, de 54 años, ya que les gustaba salir a pasearse y divertirse por la ciudad.



Pero esta vez fueron acompañadas por Mariana, la hija de Adelaida, quien lamentablemente presenció el accidente en el que su madre perdió la vida debido a la probable imprudencia de un chofer de un vehículo de transporte de personal.



Eran alrededor de las 21:00 horas cuando las mujeres se bajaron de un camión de la Línea 10, de la acera Sur de la avenida de los Yaquis, casi en la esquina de la calle Lázaro Mercado, relató Julieta García Mexicano, amiga cercana de Adelaida.



"Su hija dice que cuando cruzaron no venía carro y por eso se cruzaron, pero cuando ella iba a subir la guarnición oyó el grito y cuando volteó vio que el carro le estaba pasando por encima a su madre", relató Julieta García Mexicano, amiga cercana de Adelaida, una de las fallecidas.



Después de lo sucedido el conductor del vehículo no detuvo su marcha y salió huyendo, mientras que Mariana, quien las acompañaba, intentaba reanimarlas, y a gritos desgarradores y envuelta en llanto pedía auxilio para su madre.



"Yo no me di cuenta hasta que me pidieron un vaso con agua para la hija de una de ellas, pobrecita, estaba destrozada, imagínate al ver morir a su madre, eso no se le desea a nadie, fue muy doloroso ver a todos", recordó María Olivarría, vecina del lugar.



La hermana de una de las víctimas destacó que su sobrina vio que el vehículo era una camioneta que pertenecía a una empresa que transporta personal y que viajaba a exceso de velocidad.



Después de que el chofer se dio a la fuga, agregó, al parecer un motociclista lo siguió y le tomó fotografías, mismas que hasta el momento se desconocen, pero el caso está en manos de las autoridades y se realizan las investigaciones.



Itsamar, nuera de Margarita, otra de las afectadas, señaló que en el cruce donde su suegra perdió la vida, desde hace mucho tiempo no hay alumbrado público y los señalamientos no se ven bien, incluso se confunde el hecho de que la calle Lázaro Mercado es de un solo sentido.



"No hay ni ‘frenón’ del carro ni nada, como que les pasó por encima; es que ahí está muy oscuro y no se ve que es de un solo sentido, incluso dicen los testigos que vieron que el camión de pasajeros venía en sentido contrario por la Lázaro Mercado y por eso iba rápido a meterse a la de los Yaquis y atropelló a mi suegra y a la señora", reveló.



Vecinos y comerciantes del lugar coincidieron que en ese crucero ocurren muchos accidentes y en su mayoría son por transitar a altas velocidades y no respetan los altos de cortesía, ya que al parecer no se alcanzan a ver y no hay líneas peatonales como cebras o reductores de velocidad.



"Está demasiado peligroso por el cruce, no se detienen los carros, se necesita un semáforo, topes, porque ha habido algunos atropellados ya. Muchas veces vienen recio los carros y no se enteran del alto, no lo respetan y es donde suceden los accidentes", aseguró Agustín Vega, vecino de la colonia Sahuaro.



La preocupación de algunos otros residentes aledaños es que alrededor de 100 metros se encuentra la Escuela Secundaria Técnica 57, por lo que hay mucha afluencia peatonal en el lugar y no hay seguridad vial.