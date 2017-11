Solicitan reparar una fuga de agua

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Casi una semana está por cumplir una fuga de agua potable en la calle Universidad y Reyes, en la colonia San Benito, la cual ha empezado a generar molestias a los vecinos del lugar, por lo que piden su reparación.



El brote del líquido hace un largo recorrido desde la mitad de la calle Universidad, hasta casi llegar al bulevar Luis Encinas, situación que tiene desesperada a doña Andreína Cinco, vecina de la colonia.



"La fuga salió como el lunes más o menos, ya va a cumplir la semana ahí, está muy rara porque primero se hundió un poquito el pavimento y a los dos días de eso brotó el agua, como que ya estaba por debajo, y sí está saliendo mucha agua porque ya casi llega al Encinas", señaló.



Aunque aún no lleva mucho de haber brotado, el agua del pavimento ha generado algunos problemas, como la formación de pequeños baches y el deslave del asfalto.



"Parece que no pero el agua ya está causando algunos daños al pavimento. En lo que es la Reyes hay agua estancada y un bache; aquí se desprendió un poquito el pavimento en la zona por donde corre el agua", señaló Alexis Montaño, colono afectado.



Vecinos aseguran que la fuga se está complicando pues a pesar de que la presión varía en la noche, mañana y tarde, no ha dejado de causar daños, por lo que solicitaron a Agua de Hermosillo su reparación.