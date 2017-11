Añoran a su familia y el calor de hogar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sus cabellos se tiñeron de gris y blanco, las arrugas denotan su experiencia de vida, sus manos ya cansadas reposan en sus piernas mientras pasa las horas a la espera de poder hablar o ver a alguien de su familia; así como don José hay muchos abuelitos.



Aunque un albergue ahora es su vivienda, los abuelos añoran volver a sentir el calor de un abrazo y el amor de sus seres queridos, y a pesar de que encontraron un segundo hogar, ellos sólo quieren volver a estar con su familia.



En lo que va del 2017, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor (Prodema) recibió un total de 325 denuncias donde se presume una violación a los derechos del adulto mayor; la mitad de esta cifra corresponde a omisión de cuidados, según declaró Jorge Axayacatl Yeomans Rosas, procurador.



"No todas desembocan en abandono; más o menos la mitad corresponde a omisión de cuidados, el otro gran bloque corresponde a problemas patrimoniales del adulto mayor.



"A veces se da una irregularidad en el patrimonio del adulto mayor y alguien busca o trata de despojarlos, nosotros atendemosy buscamos integrar a ese adulto mayor dentro de su núcleo familiar y en caso extraordinario hacemos una canalización hacia algún albergue para que se le pueda atender", detalló.



El procurador recalcó que no se han presentado casos de abandono total, pero ha habido siete casos de violencia, donde la procuraduría actúa para el bienestar de los abuelitos.



Casos de fuera



La directora de la casa hogar para adultos mayores Juan Pablo II, Guadalupe Quintana Montes, declaró que en algunas ocasiones se han presentado casos de adultos de la tercera edad provenientes de otros Estados de la República en situación de abandono.



"Han llegado ancianos solos, diciendo que un familiar los subió a un camión y que no saben para dónde van y cuando le preguntas dicen ‘sé que vengo de Mazatlán o México pero no sé a donde voy’.



"Cuando se dan cuenta los del transporte los bajan y los reportan a Tránsito para que vayan por ellos y los colocan en una casa hogar".



Quintana Montes aseguró que los ancianitos añoran volver con su familia, pero no son visitados, dando por hecho que fueron olvidados, por lo que tratan de darles el mayor amor y atención posible.



No están solos



Sentado bajo la sombra de un tejabán, en la casa hogar Juan Pablo II, don Adalberto García Montes, de 70 años, se encontraba jugando con una gorra roja; recordaba sus aventuras, pero en el fondo sólo quería ver a su familia que vive en Culiacán.



"Cada 27 de junio acabalo un año, tengo cuatro años cuatro meses aquí, yo llegué al albergue porque me trajo un muchacho, estaba perdiendo la vista y ahora en abril me operaron y me salvaron de que me quedara ciego, y pues a ver qué pasa más adelante. Sólo sobrinos me quedan; pero nadie me ha venido a ver".



Don Miguel Ángel Castro Morales, de 74 años, ya dejó de contar los meses, su tristeza va en aumento, y aunque tiene un hijo no puede irse del Albergue Luz Valencia.



"Mi familia no viene a verme porque me dieron una facilidad de ir a visitarlos, mi familia cada caída de casa viene a verme, yo me quisiera ir con mis familiares pero no puedo", aseguró.



Compone canciones



A sus 79 años,José Saucedo García se dedica a componer canciones para animar a sus compañeros en el asilo Juan Pablo II, y aunque desee volver a ver a su familia en Zacatecas, no quiere dejar el quese convirtió en su hogar.



"Yo aquí no tengo familia, no me he podido comunicar con ellos porque perdí el papel donde estaba su número.



"No he sabido nada de ellos pero he visto a un hijo en el Parque Madero, él no me dice que me va a llevar y tampoco me puedo ir porque estoy a gusto, porque me quieren mucho aquí y yo no quiero volver a la tierra", señaló.



El único deseo de los abuelitos es volver a ver a su familia, porque a pesar de estar contentos en un lugar donde reciben amor, extrañan sentir el cariño de aquellos que formaron parte de su vida.