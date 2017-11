Llaman a no temerle al gluten

HERMOSILLO,Sonora(GH)

El gluten es un conjunto de proteínas del trigo insolubles en agua que afecta únicamente al 0.7% de la población en México con la llamada enfermedad celiaca; y aunque hasta hace poco tiempo se pensaba que sólo los caucásicos padecían esta enfermedad, se desarrolla en cualquier población.



Ana María Calderón de la Barca, profesora e investigadora en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), explicó que el trigo es el principio de la civilización y que desde siempre ha habido enfermedad celiaca.



"Puede ser que además del 1% de la población que padece enfermedad celiaca un porcentaje menor tenga alergia al trigo, que se da principalmente en niños; igual la alergia que le llaman del panadero, esa es aspirada, pero son muy pocas personas las que padecen alergia al trigo", describió.



La especialista en el tema detalló que es muy fácil detectar la presencia de este padecimiento en los niños, pues la sintomatología incluye diarrea, inflamación y dolor intestinal.



"Son unas panzas espantosas y dolor, no hay infección ni parásitos, entonces se puede empezar a sospechar de la enfermedad celiaca, pero hay que ir a hacerse un estudio clínico, a veces hacer endoscopias y biopsias", comentó.



Mientras, detectarla en los adultos resulta más difícil porque sus síntomas son muy variables, puntualizó la doctora, ya que no necesariamente se presentan diarreas o inflamación.



"Puede ser que un chamaco vaya a hacerse un estudio de sangre, de esos rutinarios, y que esté anémico, ya que no está absorbiendo hierro debido a la enfermedad celiaca y el único síntoma es ese; o una mujer que no se embaraza y que no tienen alguna anormalidad, deja de comer trigo y se embaraza, porque era enfermedad celiaca", ejemplificó.



DIFERENCIAS



Decir que un alimento contiene trigo, definitivamente es decir que está presente el gluten, afirmó Calderón de la Barca, sin embargo, decir que contiene gluten no significa necesariamente lo mismo.



"Porque el gluten lo venden como tal, es un producto industrial, un ingrediente de las salchichas, los jamones, de los cárnicos emulsificados, a veces de los yogurts", señaló, "a muchos alimentos procesados les añaden gluten porque tiene unas propiedades tecnológicas únicas".



Aunque no se tienen cifras exactas, expuso, un 15% de las personas remitidas por un gastroenterólogo para realizarse un análisis de sangre presenta los anticuerpos asociados con la enfermedad celiaca.



"Pero no necesariamente son celiacos, todavía hay que hacer la biopsia, realmente son muy poquitos los que resultan con el diagnóstico. En los últimos años tenemos una docena de casos, hablando nomás de niños", aclaró Calderón de la Barca.



CUIDADOS ESPECIALES



Una estricta dieta sin gluten, la cual es casi imposible, subrayó, es el único tratamiento que se le puede brindar a un paciente con enfermedad celiaca; incluso necesitan tener una cocina especial, con áreas separadas de donde se preparan los alimentos de las personas que sí pueden comer gluten.



"No se requiere comprar nada, todo se puede preparar en casa, nomás hay que echarle un poquito de ingenio, porque no se pueden usar saborizantes, como todos esos cuadritos de pollo, ni nada procesado porque lleva el riesgo de contener gluten", destacó respecto a la alimentación.



ESTUDIOS PERTINENTES



La investigadora en el Departamento de Nutrición Humana del CIAD externó que la recomendación para las personas es no hacer un autodiagnóstico, sino acudir con un gastroenterólogo para que éste les ayude a realizarse un estudio.



"Que dejen de seguir la dieta libre de gluten sin ningún control, que además es muy cara, no sirve para adelgazar, incluso tienen más densidad energética los productos sin gluten, que los que contienen trigo, así que definitivamente no es una solución", enfatizó.



Especificó que para corroborar que se tiene este padecimiento, primero se deben hacer estudios en sangre para cuantificar los anticuerpos específicos; después una endoscopía para tomar muestras y enviarlas al patólogo, con la finalidad de que éste analice la integridad de la mucosa intestinal.



La especialista añadió que si un niño deja de consumir trigo, también dejará de consumir minerales y vitaminas que obligatoriamente se le añaden a las harinas en México.