Batalla Gladys para enfrentar el frío

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Durante las mañanas corta leña para usarla en una hornilla y preparar el desayuno; las brasas que aún arden las coloca en un bote de aluminio para dar calor a su helado cuarto, donde tan sólo tres cobijas arropan el sueño de su pequeña hija. Así es la vida de Gladys Bravo López, una joven madre que vive en la invasión El Guayacán.



Poco a poco la temperatura ha bajado: Las mañanas son frías, con suerte las tardes son frescas y las noches un poco heladas, pero para Gladys esta temporada trae consigo preocupaciones pues su vivienda de cartón, madera y lona no es suficiente para brindarle calor en esta temporada de invierno.



"Nosotros pasamos mucho frío, más porque estamos hasta arriba de la invasión y está más helado; estoy preocupada porque pues viene el frío, más que nada por la niña y quiero hacer mucho mejor la casa por ella, para que ella no se me enferme de gripe o de tos", aseguró Gladys Bravo.



El vivir en la parte más alta de la invasión El Guayacán significa que el viento pega más duro en su vivienda, donde sólo tiene tres cobijas y una casa vulnerable que traspasa el viento gélido.



"Las brasas las echo en un bote de aluminio y las meto para adentro, apenas así nos mantenemos calientes; mi casa es muy fría en este tiempo y casi no tengo cobijas, tenía muchas pero ahora que se quemaron las casas estuve regalando a las señoras que no tenían, que ocupaban, y sólo tengo tres para mí y mi hija", afirmó.



El único deseo de Gladys es que esta temporada invernal no sea tan fría como las anteriores, porque al igual que ella muchos de sus vecinos en El Guayacán están a la espera de que alguien les brinde una cobija para sobrevivir al frío.