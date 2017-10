Diario de una lucha contra el cáncer: Angelina Andrade

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cuando me dieron la noticia me quise venir abajo, se me vino el mundo encima, no sabía qué hacer, se te cierra todo, se te cierra todo el mundo.



Pero gracias a Dios me fui acercando a amigas que ya pasaron por esto y ellas me apoyaron. Y me acompañaron muchos ángeles, muchos abrazos, todo eso me fue fortaleciendo para salir adelante.



Los momentos difíciles para mí fueron las quimios, la primera quimio, que no puse atención a cómo me iba a tomar la primera pastilla y fue la primera vez, las otras muy bien, gracias a Dios.



Pero sí te sientes una cosa que te sientes mal pues, pero ya después pasa. Fueron seis quimios y 25 radioterapias.



Ya que salí de la operación ya me la mandaron a analizar la bolita, pero para esto que me la amputaron ya estando en la operación, me la amputaron que porque era muy chiquito el tumorcito y me dijeron ya estando en la operación vamos a ver qué pasa.



Ya estando allá adentro, ya cuando salí que me van diciendo: ¿Sabes qué?, te la amputamos porque sí era positivo.



Me acerqué a Patricia Mada y me acerqué a María de los Ángeles Tapia y ellas fueron las que me apoyaron porque vivieron este procedimiento, ellas también vivieron el cáncer.



Pero gracias a Dios yo fui muy positiva para esto.



Desde un principio les aconsejo que se toquen, porque si no, les toca y vale más que desde un principio se estén checando, porque... ¿Para qué esperar?



Hay personas que se encierran pues, no se deben de encerrar, deben de dar la cara y decir yo puedo y yo puedo y van a salir adelante, porque el mundo es de los valientes.