Se suma Wenceslao a labores de limpieza

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace dos años Wenceslao Morales dejó su natal Guachochi, Chihuahua, para intentar cruzar la frontera con Estados Unidos, sin embargo no cuenta con dinero para viajar.



El hombre de 41 años es una de las 45 personas migrantes que forman parte del programa de Empleo Temporal impulsado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.



La falta de oportunidades y salarios mal remunerados fue lo que obligó a Wenceslao a decidir buscar un mejor futuro para él y su familia, aunque sus hijos ya sean mayores, pues la situación se ha tornado difícil, relató.



Anteriormente trabajaba en un aserradero, en donde ganaba menos de 500 pesos a la semana, mencionó, por lo que emprendió su viaje hace dos años y ha estado en varios municipios del Estado.



"Este programa es una ayuda al menos para sacar para el pasaje, pensaba en quedarme aquí pero pues no tengo en donde quedarme o cómo sacar alguna casa, pero quizá me regrese a mi municipio", comentó.



Por un periodo de 45 días, personas con status de migrantes participarán en el programa de Empleo Temporal impulsado por la SCT para beneficiar a estas personas obteniendo un ingreso extra.



Luis Fernando Pérez Pumarino, coordinador de Servicios Públicos Municipales indicó que estas personas realizarán labores de limpieza en diferentes camellones de los bulevares principales como Enrique Mazón, Luis Encinas, entre otros.



Agregó que el sueldo que otorgará la SCT a los trabajadores ronda en los mil pesos por semana.



También apoyarán con la limpieza de panteones, dijo, y una vez que termine el periodo, en caso de ser necesario podrían volver a emplearse.