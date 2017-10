Muestra devoción por San Francisco

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Don Rubén entra a la iglesia a paso lento, entonces toca y se persigna frente a las imágenes de la Virgen de Guadalupe, Jesucristo, San Judas Tadeo, San Martín de Porres. Sólo se detiene un largo rato frente a la figura de San Francisco Javier, postrado en una mesa de mantel blanco, y le besa las manos.



En la parroquia Santa Lucía, de la colonia Las Pilas, el hombre levanta el cuerpo del santo, como marca la tradición, para dar cuenta de su fe: Quien no se acerca con devoción, se ve imposibilitado de alzar a San Francisco Javier, pues los pecados de la persona lo hacen pesado, como si estuviera clavado a la mesa.



En Sonora, mucha gente tiene como costumbre celebrar a San Francisco Javier el mismo día que San Francisco de Asís, que fue ayer 4 de octubre, y ese es el caso de don Rubén, quien aprovecha ambos días para festejar a sus santos.



Es tradición



"Desde que tengo recuerdo, mi mamá fue devota", narró don Rubén Morales, de 75 años, "yo me vi muy malo cuando estaba chiquito, tenía cinco años cuando me intoxiqué y me pegaban ataques de una congestión que no se me quitaba.



"Mi mamá me llevaba con una señora que era dueña del San Francisco (la figura), y ella le pidió a él que me curara; un día hubo un chubasco como huracán que le abrió la puerta de su casa y ella no podía caminar ni levantarse, entonces escuchó una voz en la esquina que le decía ‘levántate’, y cuando volteó, era él, San Francisco, entonces se pudo levantar a cerrarla".



Don Rubén, entonces niño, se curó. Muchos años de distancia después, le tocó a él hacer una promesa al santo: Con fe, se comprometió a ir de rodillas desde una calle empedrada de Magdalena de Kino, hasta el aposento de San Francisco si le hacía el milagro de curar a su hija Irene del cáncer.



A don Rubén le sangraron las rodillas algunos días.