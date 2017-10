Reniegan en San Bosco de los "cochinones"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia San Bosco manifestaron su inconformidad por la maleza y basura acumulada en el camellón del bulevar Agustín del Campo, en la colonia San Bosco.



Lizeth Ortiz, vecina afectada, comentó que desde hace 3 meses se limpió por última vez el camellón y de entonces a la fecha ha acumulado mucha maleza y basura dejada por quienes pasan cerca del lugar.



"Es constante que vengan a limpiarlo, pero la gente es bien cochina, tiran mucha basura y es un problema porque se ve peor porque tiene mucha y con lo que la gente le echa es peor y no es justo, siempre es la misma".



Aunque trabajadores se han encargado de la limpieza del camellón, Rita Gamboa aseguró que muchos esperan a que crezca la maleza para tirar basura en el lugar.



"Mire, ahí cuando no es la basura es la maleza o son las dos juntas, es un cochinero el que está ahí y no es más que la gente que pasa por el camellón que tiene así el lugar; espera a que la hierba esté crecida para echar basura, no se vale", mencionó.



Debido a la suciedad del camellón, los vecinos solicitaron la limpieza del lugar y exigieron a quienes tiran basura no hacerlo pues da mala imagen a la colonia.