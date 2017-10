Ignoran petición de no tirar basura

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pesar de que en paredes de una casa abandonada se lee el mensaje de "No tirar basura", parece no importar, pues la estructura en la calle Ramón Corona, entre Sahuaro y Sahuaro Final, en Unión de Ladrilleros, muestra grandes cantidades de desechos y maleza.



Jesús Méndez, vecino de la calle Ramón Corona, comentó que a pesar de que el sitio lo limpian los dueños con frecuencia, a los días vuelve a estar en las mismas condiciones de suciedad.



"Los dueños vienen y limpian, al rato llega la gente a tirar basura y la gente no hace caso y lo ensucian, y en vez de echar la basura en donde se debe, le vale a las personas y la tiran ahí y se acumula más el cochinero".



La basura del sitio además de generar contaminación contiene fauna nociva, poniendo en riesgo a las familias que viven cerca, aseguró Alfonsina Noriega, quien pide una solución efectiva.



"La gente es la que tiene así el basurero, todo el mundo tira ahí, para qué echar mentiras sobre eso, salen muchos animales de esa casa porque obviamente la suciedad los cría, no es justo.



"A la gente no le importa, no le da vergüenza porque pues siguen tirando basura; ojalá limpiaran y cerraran ahí porque es cuento de nunca acabar", aseveró.