Promueven la lectura en la Unison

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Estudiantes de quinto semestre de la licenciatura en Trabajo Social de la Unison realizaron la actividad "Libro Viajero", con la que buscan promover la lectura entre la comunidad universitaria.



La iniciativa comenzó con una maestra universitaria, Clarissa Arenas Hinojosa, quien notó deficiencias en la escritura de sus estudiantes, como mala ortografía, y tuvo la idea de juntar algunas bolsas y libros para realizar la actividad.



"Últimamente no leemos, nos la llevamos en redes sociales, en el teléfono y dejamos de lado eso; pero creo que sí se debe invitar a los jóvenes a leer, que no lo hagan por obligación y no piensen que la lectura se hace sólo en la escuela.



"Pienso que podrían interesarse en otros textos", dijo Ana Karen Hernández, de 22 años, estudiante y también promotora de la actividad.



El "Libro Viajero" consistió en recoger una bolsa hecha de tela en la coordinación de Trabajo Social, anotarse en una lista y adoptar un libro, o bien, elegir leer uno de la biblioteca de la universidad o traído de casa, para luego hacer un reporte de lectura que dará pie a una siguiente dinámica.



La invitación fue a decorar las bolsas de tela con los elementos que los participantes eligieron para que ésta les guste y decidan siempre traerla con ellos, cargada de libros para disfrutar.



La dinámica tuvo tal aceptación que no sólo se realizó en Trabajo Social, sino que muchos maestros y estudiantes de las distintas carreras de la universidad se acercaron y se llevaron su bolsa.