Exigen seguridad en La Victoria

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ante la gran cantidad de robos y asaltos que sufren en su comunidad, habitantes del ejido La Victoria señalaron que están dispuestos a armarse con machetes y a hacerse justicia por su propia mano si las autoridades no les brindan mayor seguridad.



Habitantes del área rural Oriente de Hermosillo, solicitaron más apoyo de las autoridades policiacas, ya que aseguraron que no aguantan los robos en las casas ni los asaltos a personas, en especial en los campos deportivos.



"La verdad roban mucho, ya hasta se han oído comentarios que la gente agarrará machetes y todo para defenderse, porque la Policía no hace nada, agarra a los rateros y ahí andan a los dos o tres días", dijo María Flores, quien reside en el lugar desde hace más de 25 años.



La mayoría de los lugareños prefirió permanecer en el anonimato, ya que aseguran que los delincuentes son del pueblo, y aunque pudiera pensarse que la abundante población flotante que existe en la zona pudiera ser la causante, mencionan que no es así.



"La gente ya quiere tomar la justicia por sus propias manos porque está muy feo aquí, los denuncias y llega la patrulla, los agarra y los tiran al monte y muchas veces ni llegan a detenerlos; es gente de aquí mismo, ni siquiera son los trampitas", destacó Lizeth Ayala.



Los reportantes destacaron que la falta de elementos policiacos podría ser una de las causantes para que la inseguridad prolifere en el ejido, ya que los agentes que pertenecen a la Comandancia de Policía ubicada en San Pedro El Saucito, atiende a varias localidades.



"Lo que pasa es que Seguridad Pública de San Pedro nada más tiene tres o cuatro unidades y tienen que cubrir La Mesa del Seri, San Pedro, Zamora, El Tronconal, El Tazajal, San Francisco de Batuc y La Victoria, y lógicamente no se dan abasto", indicó María Elena Álvarez.



Martha Enedina Castillo, delegada del ejido La Victoria, comentó que no había escuchado tales declaraciones por parte de los pobladores, pero cualquier anomalía o delito que padezcan, tienen que denunciarlo debidamente ante las autoridades.



"Robos a casa habitación sí he sabido que la gente se queja, pero no de que se iban a armar con machetes para defenderse; es muy fácil decir las cosas, pero si no denunciamos cuando nos roban, ahí estamos mal, porque si llegan a agarrar a un ladrón, ya tendría antecedentes", apuntó la representante ciudadana.