Debe en el HIES más de 60 mil pesos

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Los múltiples diagnósticos que le han dado a la pequeña Cristina Adilene Laurián, una niña de 5 años de edad originaria de Ciudad Obregón, trajeron como consecuencia un adeudo de 60 mil 110 pesos a su padre.



Y es que fue después de que los médicos del Hospital General de su ciudad natal determinaran que tenía epilepsia, cuando empezó a empeorar su estado de salud hasta llegar grave al Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), explicó Sabás Laurián.



"Un día la niña se me empezó a poner entre roja y morada, y la llevamos al Hospital General de Obregón; de ahí nos la trasladaron en ambulancia aquí a Hermosillo, donde después de muchos diagnósticos nos dijeron que era Síndrome de Dress", detalló.



El padre de la menor manifestó que durante 16 días la infante estuvo internada en el HIES, ocho de ellos en estado grave, pero fue hasta que la dieron de alta cuando le notificaron que el Seguro Popular no cubría la atención médica y que debía 80 mil 110 pesos.



"Supuestamente se enfermó por unas pastillas que le recetaron un mes antes, allá en Obregón, para la epilepsia; llegamos aquí y le hacen otros estudios, y nos dicen que no la niña no tiene esa enfermedad, pero ya le habíamos dado el medicamento.



"Todo esto está muy raro, porque durante ocho días me la presentaban delicada y se le cayó todo el cuerito (del cuerpo). Luego de pronto me dicen en Trabajo Social que tengo que pagar todo ese dinero", acentuó Sabás.



Indicó que en la mañana de ayer le notificaron a su esposa que les harían un descuento de 20 mil pesos, sin embargo, debido a que su trabajo es en el campo, no puede costear los más de 60 mil pesos.



"Andando aquí en el Centro de Hermosillo me encontré a un amigo que trabaja la tabla roca y me dio trabajo. Del albergue (del HIES) ya casi nos corren porque la niña ya está dada de alta, pero todavía tiene una cita el viernes, ya no sabes ni qué hacer", enfatizó.



Cristina Adilene permanece a lado de su madre, Yadira Sotelo, en el cuarto número 8 del albergue del Hospital Infantil del Estado, mientras su padre busca qué oficio desempeñar al día para poder costear la cantidad que el nosocomio les cobra, antes de volver al campo en Ciudad Obregón.