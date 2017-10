Le pone color a la vida

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hace más de 40 años que Eduardo Solano Rojas pintó su primer cuadro y desde entonces cualquier superficie de madera, tela, concha de mar o piedras le sirven para plasmar paisajes, flores o dibujos.



En un pequeño taller ubicado en las faldas del Cerro de la Campana, Eduardo cuenta que pasa horas realizando sus dibujos, actividad que le ayuda como terapia ocupacional además de mantenerlo sano en mente y cuerpo.



Decenas de cuadros con hermosos paisajes, piedras con dibujos de animales de la región, pequeñas cucharas adornadas con flores y pinturas en tercera dimensión son parte de la colección de este pintor.



"Observé a estudiantes en el museo de la Unison realizando las pinturas y me gustó, por mi cuenta empecé a pintar, es algo muy bonito, por eso también me he dado el tiempo para enseñar a estudiantes de primaria", mencionó Solano Rojas.



El sueño de Eduardo es impartir clases en la secundaria donde se desempeña como guardia, ya que está convencido de que el arte ayuda a la personas a canalizar sus emociones y energía para enfocarlas en cosas positivas.