Gobernabilidad es tarea de los partidos: Manlio F. Beltrones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Se debe priorizar en garantizar gobernabilidad y no en ganar elecciones, durante el proceso electoral de 2018, señaló el ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera.



En su visita a Hermosillo para hacer un recorrido por el bazar organizado por la Fundación Beatriz Beltrones, para recaudación de fondos, el ex Gobernador de Sonora expuso que los partidos políticos deben sustituir los modelos de gobernabilidad para el bienestar de la sociedad.



Indicó que los mexicanos hoy en día están desinteresados de saber quién ganará las elecciones del próximo año y que únicamente les preocupa saber cómo les irá en los aspectos económico y social.



"Debe de hacerse una nueva propuesta para tener una gobernabilidad mejorada, los partidos políticos hoy en día están más ocupados en ganar elecciones que en garantizar gobernabilidad", manifestó.



"Lo que le interesa a los mexicanos es saber cómo les va a ir y una gobernabilidad bien sustentada nos podría garantizar crecimiento económico y mejores resultados en la lucha en contra de la desigualdad y la delincuencia", agregó.



De las aspiraciones políticas de su hija, la diputada federal, Sylvana Beltrones Sánchez, en las próximas elecciones, el ex presidente del CEN del PRI refirió que ha escuchado en algunos medios de comunicación que la colocan para contender por una senaduría y que ella definirá su destino.