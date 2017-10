Joven siria conoce Hermosillo a través de Internet

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hermosillo será la primera ciudad en el Noroeste de México en formar parte del Movimiento Global de Ciudades Santuario con la llegada en el mes de noviembre de la refugiada siria Rasha Saleh, quien estudiará en la localidad.



La joven, quien huyó de su país debido a la violencia que se vive en Medio Oriente y reside actualmente en Líbano, estudiará en El Colegio de Sonora la Maestría en Ciencias Sociales, programa que inicia en enero de 2018.



Adrián Meléndez, integrante de la organización Proyecto Habesha que busca en un acto de solidaridad con los desplazados por el conflicto armado que se vive en Siria asistir a jóvenes para que continúen sus estudios en México, señaló que Rasha está ansiosa por llegar a la capital de Sonora.



"Ya conoce Hermosillo porque ha investigado en Internet y está muy emocionada por llegar a México y luego por establecerse en Hermosillo, está con muchas expectativas y ya nosotros le hemos avanzado lo que es la ciudad y lo que le espera.



"También le hemos dicho del calor que hace pero a ella no le preocupa porque viene también de tierras cálidas", destacó.



Rasha tiene especial interés y aprecio por la cultura latinoamericana y habla español luego de que becada por el gobierno Cubano, estudió la Licenciatura en Ciencias Sociales en una universidad de la Isla.



Al concluir sus estudios regresó a su país y a finales del año pasado debió salir de este y buscar refugio en Líbano, donde actualmente reside y colabora en un programa de apoyo para niños refugiados originarios de Siria.



REÚNE REQUISITOS



Los integrantes de Proyecto Habesha, organismo que sustenta desde hace dos años a doce jóvenes sirios en seis ciudades de México en distintas universidades en programas de licenciatura y maestría, decidieron que Rasha Saleh reunía los requisitos para venir a Hermosillo.



"Esta chica una vez que salió de Siria comenzó a trabajar con la niñez refugiada y esto es similar al trabajo que hace el Colson a través de su programa de niñez migrante y fue ahí donde hicimos el empate, Rasha tiene el deseo también de aportar, ella no solo viene a aportar, viene a trabajar", enfatizó Meléndez vía telefónica.



A su vez, la joven enriquecerá los análisis y proyectos de los estudiantes y maestros de El Colegio de Sonora porque aportará su experiencia de vida.



Agregó que la llegada de la siria abre las puertas para que a Hermosillo y a otras ciudades de Sonora puedan llegar refugiados no sólo de Siria, sino de otros países y aprovechar sus conocimientos, a cambio de encontrar una vida estable y un futuro prometedor.



Para la llegada de Rasha a esta ciudad, dijo, se conjuntaron tres aspectos fundamentales: El nivel de seguridad pública de la ciudad, las facilidades de las autoridades municipales y una institución de alta calidad educativa, como el Colson.



Sobre el proyecto Habesha, expuso que es una iniciativa humanitaria que reafirma la tradición histórica de refugio de nuestro País a través de la recepción en México de jóvenes sirios que vieron truncados sus planes de vida por causa del conflicto armado en su país.