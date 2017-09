Ensucian camellón en Los Naranjos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con basura y maleza acumulada luce el camellón del bulevar Los Naranjos, y a pesar de los múltiples reportes a las autoridades, no han atendido el llamado, denunciaron residentes de la colonia.



Una vecina de Los Naranjos mencionó que a plena luz del día acuden personas a tirar toda clase de desechos y aunque han tratado de detener la situación, sólo se han encontrado problemas.



"Viene gente cochina y tira la basura, es la misma gente de la colonia, ya le hemos dicho a los que vemos y se enojan, siguen tirando en cualquier parte, también enseguida del parque", declaró.



Los residentes de la zona han manifestado molestia, pues afirmaron que el servicio de recolección pasa los días señalados y no es necesario tomar el camellón como depósito de basura.



Entre las calles Salustiana e Imperial la situación empeora ya que es donde se acumula más basura, por lo que piden a las autoridades atender la situación.



"Me he peleado varias veces con la gente que tira la basura, he hablado para reportar, pero no vienen, no respetan los vecinos y los que estamos enfrente pues nos afecta más", dijo.