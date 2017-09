Festejará Grupo Educativo Soria 100 años de vida

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Acorde al tiempo y eterno a su espíritu, el Grupo Educativo Soria llegará a sus primeros 100 años de educar y formar a generaciones de sonorenses que contribuyen al desarrollo del Estado y de México en diversos ámbitos.



La historia de este grupo educativo comenzó a escribirse un 8 de septiembre de 1918, cuando el profesor Félix Soria Bañuelos y su esposa la profesora Concepción Larrea de Soria, fundaron el Liceo de Varones, explicó Remigio Soria Salazar.



En 1932 se admitió a niñas en sus grupos, continuó, entonces el Liceo cambió su nombre a Instituto Soria y en 1939 se integró el profesor Horacio Soria Larrea a las labores de docencia. En 1965 tomó su nombre actual, Colegio Larrea.



Detalló que para festejar los 100 años la administración del Colegio prepara una serie de festejos que incluyen un conteo regresivo de 365 días, una reunión de ex alumnos y actividades académicas, sociales, deportivas y culturales, entre otras.



"El mes de noviembre será el de los ex alumnos y obviamente el evento principal es una reunión, una magna reunión de ex alumnos que tendremos el 11 de noviembre en las instalaciones de la Prepa Larrea, donde calculamos recibir a unos mil 500 exalumnos", manifestó.



La ceremonia de inicio de los festejos, indicó, tendrá lugar el próximo jueves 7 de septiembre a las 10:00 horas donde se dará inicio a la cuenta regresiva que concluirá el 7 de septiembre de 2018, cuando se cumpla el centenario.



"Son 100 años que significan una gran historia y que son el testimonio de tantos alumnos, maestros, que se formaron en la escuela y que contribuimos en su educación y que colaboraron por una ciudad y un País con mejor bienestar", expresó Federico Soria Salazar.



Para Carmen Teresita Soria Salazar, que integra el grupo de cinco hermanos que dirigen al Colegio Larrea, la principal idea de los festejos es resaltar el legado de su padre, que forjó una institución humana que continúa fiel a esos principios.



Alejandro Soria Salazar mencionó que son 75 mil alumnos los que ha formado el Grupo Educativo Soria en estos 100 años, que han multiplicado las enseñanzas adquiridas en las aulas de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.



"Cada alumno es una historia, en su familia, en su grupo, en su generación, esa historia se ve reflejada en cómo se va desarrollando el niño intelectualmente y precisamente esa historia es de los asuntos de más valor", aseguró.



La principal contribución que este Grupo Educativo ha realizado a lo largo de 10 décadas, destacó Remigio Soria Salazar, es la de dotar a Sonora de hombres y mujeres brillantes en todos los ámbitos de la vida.



"Nuestra institución se caracteriza por ser una institución inclusiva desde nuestros abuelos siempre ellos pensaron en una escuela abierta, somos una escuela laica, abiertos a todos los pensamientos", destacó.



Al ser el Colegio Larrea un instituto que promueve la inclusión, cuenta con un programa extenso de becas, créditos y otros apoyos lo cual permite que un alto porcentaje de su alumnado estudie con algún tipo de beneficio económico.



Con 100 años de crecimiento el Grupo Educativo Soria está preparado para el futuro, ya que pasaron del ábaco con que se enseñaban las operaciones matemáticas básicas, al Sistema UNO Internacional que garantiza una preparación de excelencia para sus alumnos.



"Yo creo que algo que nos describe al 101% es el lema de que estamos acorde al tiempo y eternos al espíritu", resaltó Marco Antonio Soria Salazar, "tratamos de estar al tiempo con las nuevas tecnologías, pero sin perder la importancia de los valores, vivirlos plenamente, esos valores que son universales. Entonces la mezcla esa es la que genera todo esto".