Sin reportes de casos de pediculosis en escuelas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En este periodo escolar no se han reportado casos de pediculosis o piojos a la Secretaría de Salud en escuelas públicas y privadas del Estado, mientras que en el ciclo anterior solamente se le notificó seis casos, los cuales fueron en la capital sonorense.



Denica Cruz Loustaunau, directora de Epidemiología de la dependencia estatal, explicó que la pediculosis es una enfermedad provocada por la existencia de piojos en la cabeza, siendo los principales afectados los menores de edad escolar.



Estos parásitos son transmisibles por contacto directo, es decir, al momento de juntar cabezas o utilizar objetos de uso personal como gorros, sombreros, peines de la persona que tiene esta condición a pesar de ser menos frecuente.



"Esos piojitos lo único que provocan son comezón, en ocasiones caída de cabello y no hay riesgo de adquirir otra enfermedad como otros vectores, pero estos no contagian enfermedades", abundó.



La especialista agregó que, además, se pueden presentar lesiones en el cráneo debido a la comezón excesiva en el cuero cabelludo,lo que a su vez podría convertirse en una infección por los microbios que se pudieran tener en las uñas.



Utilizar insecticidas o de limpieza sobre la cabeza no es una medida para eliminar este tipo parásitos, ya que pudieran provocar alguna consecuencia negativa en la persona a quien se le aplicó el producto.



"No es necesario utilizar insecticidas, con el champú y la revisión periódica de los niños es más que suficiente, los insecticidas en aerosol o neblina no son necesarios y pueden ser tóxicos si se inhalan o se absorben a través de la piel", manifestó.



La desinfección puede ser manual, utilizando un peine especial o manos o usar un champú para eliminar los piojos de la cabeza, detalló que dicho artículo contiene ivermectina y se debe apegar de forma estricta a las instrucciones para ver resultados positivos.



Además existe tratamiento vía oral para eliminar los piojos, sin embargo es necesario prescripción médica.



La directora de epidemiología reiteró la importancia de la revisión periódica, sobre todo en los niños que tienen mayor disposición o "humor" a los piojos, independientemente si acuden a escuelas públicas o privadas.



Esperan aumento



El ciclo escolar posterior a las vacaciones de verano es la temporada en la que aumentan drásticamente los casos de pediculosis o infestación cutánea por piojos, informó el médico infectólogo Juan Sánchez Colín.



"Las cuestiones mecánicas tienen que ver con el uso del peine pequeño para extraer los huevecillos, porque éstos no mueren con el uso del champú ni al tomar pastillas, por eso se tienen que hacer todos los pasos para erradicar el problema totalmente", explicó el especialista.