Tiene el parque Hoyo de Bonilla 20% de avance

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un 20% de avance lleva la obra del parque que será construido en el Hoyo de Bonilla, informó el director del Consejo Municipal de Concertación de la Obra Pública (Cmcop), y se espera que quede listo para antes de noviembre.



Manuel Ochoa Romo detalló que después de un mes y medio de iniciar con las obras en un predio que era utilizado como basurero en la colonia Norberto Ortega, se han retirado nueve mil 800 metros cúbicos de basura.



"Lo que llevamos es alrededor de 11 mil metros de terraplenes que es la compactación de lo que era un basurero donde retiramos alrededor de nueve mil 800 metros cúbicos de basura, equivalente a 700 dompadas de 14 metros", mencionó.



La obra incluirá dos canchas, una de skate y una multifuncional, cuatro mil metros de banquetas, mil 800 metros de guarnición, dos áreas con techumbre y área de juegos infantiles.



El director de Cmcop aseguró que debido a que el proyecto no contempla edificaciones, con los estudios que se realizaron y la mecánica de suelo se garantiza que no se presentarán hundimientos en el lugar.



"La construcción del canal con infraestructura verde será una obra para que los vecinos no sufran inundaciones, estamos poniendo alrededor de dos metros de piedra bola en la superficie con una longitud de 150 metros lineales que estará recubierto", dijo.



El proyecto que constará de un total de 17 mil metros cuadrados, cuenta con un presupuesto de 13.8 millones de pesos en su primera etapa y se inició a finales de abril, por lo que se espera que para antes de noviembre quede la obra lista.