Carmen combina sus labores

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace un año y 10 meses Carmen Salazar Gámez combina la lactancia materna con su trabajo de oficina, donde le han dado la oportunidad de continuar con esta actividad acondicionando un pequeño espacio para poder ordeñarse.



La madre de dos niños comentó que con un extractor de leche y persistencia ha logrado dar pecho a su pequeño Carlos Arturo, así como seguir con sus actividades laborales sin tener que interrumpirlas.



"Para mí es el lazo más fuerte que puede tener una madre con su hijo, ya con el segundo la lactancia y la maternidad me tomó más relajada, más segura de la maternidad sobre las decisiones que tomé con mi primer hijo, me informaba más, leía más", dijo.



Exhortó a las futuras madres a confiar en su propio cuerpo debido a que es capaz de crear el mejor alimento realizado por el cuerpo femenino.



Es por eso que con el objetivo de fomentar la lactancia materna, así como el respeto a las mujeres que deciden alimentar a sus hijos en la vía pública se llevó a cabo el Amamantón este jueves en la Plaza Zaragoza.



En punto de las 19:00 horas un total de 34 madres de familia se unieron al movimiento, el cual lleva seis años realizándose para que las personas vean con normalidad esta acción.



Esta actividad se llevó a cabo por parte de la agrupación Gotitas de Amor y su vocera, Lily Barrios, comentó que con esta actividad se busca cambiar la percepción de las personas y las mujeres acerca de dar pecho.



"No sólo es un acto natural de alimentar a un recién nacido, sino también para crear lazos de amor que todo niño necesita y que es fundamental para el crecimiento sano de ellos", opinó.