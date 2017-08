Despiden en San Pedro al padre Panchito; viajará a atender su salud

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con una iglesia abarrotada y una convivencia con los feligreses, el padre Panchito ofreció su última misa en la parroquia San Pedro Apóstol, en la comunidad de San Pedro El Saucito, después de cuatro años de servir a la comunidad.



Desde las 18:00 horas del pasado jueves los fieles llegaban a la parroquia sin importar el calor para alcanzar un espacio dentro de la iglesia donde el padre ofrecería su última misa y mostrarle su tristeza por verlo partir.



Francisco Manuel Romo Izárraras, mejor conocido como el padre Panchito, llegó cerca de las 19:00 horas con paso lento y acompañado de un bastón que lo ayuda a caminar, mientras los fieles ya lo esperaban dentro y fuera del templo, pues las sillas y bancas no eran suficiente.



Por poco más de una hora, el párroco les compartió la palabra de Dios y un último mensaje de despedida, mientras que al terminar, con cantos y aplausos el padre ofreció abrazos uno por uno a quienes se afilaban frente al atrio.



POR SALUD



Por recomendaciones del arzobispo Ruy Rendón, el padre Panchito dejará el sacerdocio durante cuatro meses para atender un problema de salud en un centro para sacerdotes en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.



"Una de las situaciones por las que me está pidiendo el señor arzobispo fue porque es una preocupación, es evidente mi problema, el exceso de peso, y está preocupado por mi salud, dice que me ha visto varias veces que me esfuerzo mucho para trabajar y que está preocupado", externó el padre.



A pesar de la tristeza de dejar la parroquia y el apoyo que le han brindado los fieles, el padre Panchito se dedicará durante este tiempo a reflexionar, descansar y ver por su salud con un grupo de sacerdotes y especialistas.



El padre partirá mañana y regresará en diciembre a reincorporarse a la vida sacerdotal, aunque desconoce en cuál templo estará; será el padre José Navarro González quien supla al padre Panchito en la comunidad.



"Eso será disposición del señor Arzobispo, él decidirá si regreso aquí o a donde; el padre que estará es sacerdote misionero guadalupano, viene de la Ciudad de México, es el padre José Navarro González y viene a trabajar con toda la disposición", expresó.



El padre Panchito es originario de Nogales, tiene formación en el Seminario Mayor de Hermosillo donde después de su primer año de servicio en su ciudad natal, estuvo cinco años como guía espiritual para después incorporarse a la parroquia de San Pedro donde además brindaba misas y atendía a catorce comunidades aledañas más.