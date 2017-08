Tiene Hermosillo 27 vuelos diarios

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En Hermosillo aplican un promedio de 27 vuelos diarios totales y el movimiento de pasajeros ronda los 120 mil viajeros mensuales, tanto en llegadas como en salidas, los cuales son operados por nueve aerolíneas, informó Eduardo González Pérez, administrador del aeropuerto de Hermosillo.



"Todos los aeropuertos tenemos las rutas y los destinos que necesitamos", destacó, "nosotros estamos bien conectados hacia donde va la gente de Hermosillo y de donde viene la gente a hacer negocios a Hermosillo".



Expuso que existe buena conectividad hacia las principales ciudades del País, como la Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León, y se cuenta con vuelos regionales a Chihuahua y Ciudad Juárez, Chihuahua.



En el caso específico de las rutas regionales que operaba Aeroméxico, por ejemplo a Mexicali, Baja California, fueron canceladas por la aerolínea porque ésta inició un proceso de sustitución de las aeronaves que volaban a esas ciudades.



Agregó que en el caso de los vuelos internacionales, específicamente el de Los Ángeles hacia Hermosillo, los pasajeros no han dejado de llegar pues utilizan el puente fronterizo ubicado en el Aeropuerto de Tijuana, que permite pasar de manera directa a Estados Unidos.



"En Hermosillo la participación del mercado internacional es muy poca, es inferior al 5%, históricamente el Aeropuerto de Hermosillo nunca ha tenido más del 5% de su participación de viajeros internacionales, es la vocación", afirmó.



FALTA MEJOR CONECTIVIDAD



La conectividad aérea de Hermosillo y Sonora, a pesar de que sí ha habido gestiones de las autoridades en la materia, no ha sido productiva en los últimos años, declaró Martha Arteaga González, presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes de Sonora.



"La conectividad sí necesitamos que exista nuevamente, y yo creo que aquí somos los empresarios los que tenemos que ponernos de acuerdo, en definitiva", refirió.



A la falta de un mayor número de vuelos, apuntó, se suma el alto costo de las tarifas ya que, por ejemplo, Aeroméxico canceló una ruta de Hermosillo a Tijuana y el resto de las aerolíneas aumentaron los costos de sus boletos.



"Curiosamente los destinos de playa, en todo caso los más importantes que son San Carlos y Puerto Peñasco, no cuentan con conectividad aérea frecuente, no la hay, exceptuando los vuelos charters y también lamentablemente las aerolíneas han abusado cuando se sienten únicas en ese tramo", enfatizó.



Aun cuando tiene rezagos, dijo, Hermosillo es la ciudad mejor conectada del Estado.











ya que cuenta con vuelos diarios a las principales ciudades de México, en cambio la segunda ciudad más importante del Estado, Ciudad Obregón, sólo tiene un vuelo diario a la capital del País.



"Son pocos los vuelos y aparte caros en Hermosillo, de Ciudad Obregón no puedes venir a Hermosillo porque el Estado es muy grande", reiteró, "a Puerto Peñasco son ocho horas de carretera, no tenemos conexiones directas a Querétaro o Quintana Roo, casi todos los vuelos son vía México".