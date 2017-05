Desconoce Tránsito "multas fantasmas"

(GH)

Hasta el momento el Departamento de Tránsito no tiene conocimiento de "multas fantasmas" ni tampoco les han llegado quejas, manifestó la titular Janeth Elena Pérez Morales.



La funcionaria indicó que para evitar este tipo de casos que han sido comentados en redes sociales la dependencia cuenta con cuatro supervisores que se encargan de acudir al lugar donde se generó la infracción y verifican si es un delito o crimen.



En caso de que algún elemento de Policía sea sorprendido realizando este tipo de acciones en contra de los ciudadanos, éste podrá ser acreedor de una sanción administrativa por parte de la Comisión de Honor.



Explicó que en caso de que el ciudadano se encuentre inconforme o haya alguna equivocación puede acudir al centro de recaudación ubicado en la colonia Pitic, dentro de una tienda comercial en Revolución y bulevar Kino.



El afectado deberá presentar la tarjeta de circulación para que se le muestren las infracciones cometidas y en caso de que se haya presentado algún error en la información se podrá buscar una revocación de la sanción por medio de un juzgado calificador, detalló.



"En caso de que la información no corresponda al vehículo, el ciudadano puede acudir al Juzgado Calificador, es una comparecencia ante el juez ya que la ley de Tránsito prevé el recurso de revocación y puede promover el ciudadano", comentó.



La modificación consiste en pagar una cantidad menor del monto original, y reiteró que esto es sólo en caso de que los datos del vehículo y la boleta no coincidan.