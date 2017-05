Necesita don Antonio ayuda de la ciudadanía

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una hernia y piedras en los riñones le impiden laborar en trabajos que requieran esfuerzo, por lo que Antonio Mendoza Martínez solicita el apoyo de la ciudadanía para estudios e intervenciones que requiere y que serán desarrollados en el Hospital General del Estado.



El originario de Nogales, Sonora, relató que en su municipio natal se dedica a la venta de dulces, con lo cual logra reunir los fondos económicos para acudir a Hermosillo para atender su salud.



Al llegar a la Ciudad del Sol, duerme en el albergue Luz Valencia y al mismo tiempo pide apoyo en las calles del Centro para comprar dulces y revenderlos para reunir dinero, según detalló.



"El 17 de mayo me van a hacer estudios pero no tengo la manera para comer y pasajes, me voy a quedar aquí hasta ese día, de ida y venida son casi 500 pesos creo".



Para ayudar a Mendoza Martínez puede acudir a las instalaciones del albergue Luz Valencia, a partir de las 19:00 horas.