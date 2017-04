Luce abandonado parque infantil

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sin vida y bastante deteriorado es como se encuentra el parque del fraccionamiento Real del Cardo, debido a que según algunos vecinos, el lugar fue víctima de la delincuencia y a las autoridades no le quedaron ganas de rehabilitarlo.



El área verde está localizada en las calles Emancipación y Demeterio Rico, al Norte de la ciudad, y sólo cuenta con unos columpios imposibles de usar, así como otros juegos completamente oxidados, cuyo uso representa un peligro para cualquiera que los use.



"El parque tiene como unos siete años que no lo arreglan, antes lo habían dejado bien bonito, pero la gente no cuida, es bien cochina, luego los vagos fueron destrozando, también los chamacos, es que se suben los grandes y ahí está el resultado", comentó Francisca López.



La vecina en al colonia desde hace más de 30 años, agregó que ya se han hecho muchas peticiones al ayuntamiento para que los apoye con la rehabilitación del área, pero le han comentado que debido a que no hay muchos vecinos alrededor no pueden invertir en eso.



"Es que dicen que como hay muchos baldíos, no conviene invertir tanto, casi no hay vecinos, pero lo que ellos no ven es que aún así los niños vienen de donde sea y juegan, y eso me preocupa, que se lastimen con los juegos en esas condiciones", indicó.



Eleazar Gómez, residente del fraccionamiento Real del Cobre, platicó que a diario pasa por el lugar y en las noches se pone peligroso porque no funciona el alumbrado público y el área verde está oscura.



"En la noche se la llevan los vagos aquí y aprovechan que está sin luz para fumar mariguana y drogarse, y nunca hay vigilancia por aquí, a ver si con ustedes nos hacen caso, a mí me afecta porque camino por aquí para ir al trabajo", acentuó.