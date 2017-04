Ya casi están listas las nuevas paradas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las nuevas paradas de camión tienen un 95% de avance y se espera que estén listas antes del 15 de abril, pero no contarán con Wi-Fi ni ventilación, manifestó el titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Miguel Ángel Córdova Flores.



Las 10 estaciones cuentan en su mayoría con señalización, modernización de banquetas, arborización, colocación de nuevo pavimento así como gran parte de la estructura que formará parte de la parada, indicó.



Debido a que no se cuenta con un contrato para la instalación de red Wi-Fi, añadió, sólo se dejará preparada la estructura para efectuar la conexión en un futuro.



"Estamos haciendo gestiones con algunas agrupaciones como lo es Telmex, donde hay un servicio que lo está viendo Hermosillo Digital", dijo.



En la contratación de este servicio no se requerirá hacer una inversión, reiteró, pero sigue la posibilidad de que se pueda contar con conexión a Internet en paradas de camiones, así como también en plazas públicas.



El funcionario señaló que en algunos puntos como es en la parada del estadio Héctor Espino aún no se han colocado las estructuras de las estaciones, pero en los próximos días se instalará dicho armazón, ya que se realiza la modernización de la infraestructura en el lugar.



Por el momento no planea la construcción de algunos otros puntos, comentó, ya que no se tiene el recurso necesario.