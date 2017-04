Están sin medidor 70 mil usuarios de Agua de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alrededor de 70 mil usuarios que no cuentan con medidor están conectados de forma directa a la red de agua potable en el municipio, señaló el gerente de Padrón de Usuarios de Agua de Hermosillo.



Carlos Jorge Tirado indicó que 300 mil usuarios conforman el padrón general en Hermosillo, y que de ellos alrededor de 24 mil son ilegibles, debido a que no tienen su medidor en el límite de su propiedad y es difícil tomar la lectura.



Explicó que el cobro de quienes no cuentan con medidor se calcula con base a un promedio de cada colonia, y en caso de que se tenga reclamo por parte de los usuarios se les instala el instrumento de medición.



"En Hermosillo hay más de 600 colonias y sacamos un promedio de consumo de aquellos usuarios que tienen medidor y ese promedio se lo asignamos a quienes no tengan uno", comentó.



El funcionario indicó que a inicios de año se anunció un programa para instalar medidores de agua a 40 mil usuarios para que puedan conocer el consumo exacto en metros cúbicos.



Al momento se llevan instalados alrededor de cinco mil, dijo, y se espera que para el 30 de julio de este año se hayan colocado los 35 mil restantes.



El gerente de Padrón de Usuarios de Aguah indicó que se erogará un recurso aproximado de 50 millones de pesos, proveniente de una combinación de recurso federal y estatal.