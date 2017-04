Terrenos baldíos son dolor de cabeza

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Varios años llevan lidiando los vecinos de la colonia Lomas de Madrid con los terrenos baldíos que abundan en su sector, en especial el predio que se ubica en la calle De las Américas y Bacerac, el cual es usado como basurero clandestino.



Vecinos que viven a los alrededores del lugar se quejaron del mal hábito que algunos residentes tienen de tirar la basura en lugares desolados, así como animales muertos y desperdicios que ocasionan olores fétidos y crían animales.



"Yo ya estoy harta de decirles que no tiren basura ahí, son los mismos vecinos de las otras calles los que vienen y echan cosas, tiran hasta animales muertos y ya me tienen harta, porque una es la que se tiene que tragar los olores y todo", expresó Juana Benítez.



Enfurecida por la situación, la reportante mencionó que desde hace varios años el predio está abandonado y en malas condiciones, y poco a poco los delincuentes lo han ido desmantelando.



"Y el dueño ni sus luces, pero que no lo invadan porque de volada le sale dueño, deberían de multarlo para que se haga responsable, que lo limpie y que lo cerque para que no sigan agarrándolo como basurón, es un foco de infección todo eso", agregó.



Berenice Hernández, quien vive a una calle del terreno, aseguró que hasta su casa llegan los malos olores que de ahí se expiden, y en ocasiones es tan fuerte que no pueden ni comer.



"Lo peor del caso es que ya viene el calor y se pone insoportable, parece mentira pero hasta la casa llega la peste, se juntan muchas moscas y salen muchos animales, luego un loquito aquí se la lleva desmantelando televisiones viejas, abre las bolsas de basura y la riega por todos lados", apuntó.