Exigen seguridad en kínder

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para exigir mayor seguridad en el plantel debido a los múltiples robos que han padecido, madres de familia del Jardín de Niños Estefanía Castañeda se manifestaron la mañana de ayer y bloquearon las calles de la colonia Lomas de Madrid.



Fue alrededor de una hora lo que el grupo de 15 madres de familia estuvo bloqueando el cruce de las calles Mátape y Monteverde, a un costado del plantel educativo, para que de una vez por todas las autoridades tomen cartas en el asunto.



Viridiana Valdez, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, comentó que ya son alrededor de seis robos los que el plantel ha sufrido en lo que va del año, y hasta el momento los policías no han dado resultados a pesar de que ya se han reportado.



"El fin de semana tuvimos un robo donde hicieron un hueco en la pared y se metieron a robar, pero no sólo ese robo sino muchos otros hemos tenido, donde se han robado las computadoras, el proyector, bocinas, grabadoras, los trastes del comedor, las lámparas de las cámaras, el cableado de la luz, la cisterna del agua y refrigeraciones", dijo.



Reyna Iliana Pro, otra de las madres manifestantes, explicó que el problema es que el parque que está a espaldas del kínder cuenta con una estructura que usan los vagos para brincarse al interior de la escuela y robar, ya que ese predio está abandonado y no hay vigilancia.



El oficial Pedro Villa, representante de Atención Ciudadana, llegó al lugar del bloqueo y escuchó las necesidades de las protestantes, a quienes les informó que desde ayer mismo empezarían los rondines alrededor del plantel y hoy se reunirían de nuevo.