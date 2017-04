Carece Sub-Agencia Fiscal de guardia de seguridad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La Sub-Agencia Fiscal de la Nuevo Hermosillo no cuenta con un guardia de seguridad ni con sistema de alarma, según informó un empleado de la plaza en la que se encuentran las oficinas estatales de donde se robaron más de medio millón de pesos.



El informante comentó que la Plaza Futura, ubicada sobre la carretera a La Colorada y calle Salamanca, cuenta con un guardia de seguridad nocturno y cámaras de vigilancia, pero las instalaciones de la Sub-Agencia Fiscal no, ni tampoco un sistema de alarma, lo que pudo evitar el atraco.



"Adentro no hay guardia, ni alarma, si hubiera habido alarma hubiera sido diferente; cuando había alarma y se activaba la alarma por algo, si detectaba un ratón o lo que sea, luego venía la Policía, y ahora no", dijo.



El que se dijo ser encargado del edificio detalló que el guardia de seguridad que cuida por las noches no se percató de lo que sucedió, ya que los ladrones actuaron con inteligencia y lo tenían bien planeado, porque ni las cámaras de seguridad los detectaron.



Agregó que no es el primer robo que se comete en el lugar, sino otros locales comerciales como una papelería y una cocina económica también han padecido robos, incluso los vehículos estacionados a plena luz del día.



"Aquí nos han robado baterías, llantas de los carros nos han robado, en la noche hay guardia pero los rateros se dan maña, lo vigilan yo creo, enfrentito de él nos robaron una batanga un día, los que robaron ahí (Sub-agencia Fiscal) trabajaron con mucha inteligencia", opinó.



Lo que se planea hacer es poner un vigilante durante el día, reveló, porque aunque siempre haya gente en la plaza, se siguen cometiendo robos y lo que sucedió ya lo amerita.



Hay que recordar que en la mañana del lunes, empleados de la Sub-Agencia Fiscal localizada al Sur de la ciudad, al llegar a realizar sus labores se percataron de que había ocurrido un robo y se robaron del área de las cajas fuertes la cantidad aproximada de 600 mil pesos, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.



El Departamento de Comunicación Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que cualquier dato que tenga que ver con la investigación del robo no puede ser proporcionado, con el objetivo de no interferir en las investigaciones, por lo que no puede comentar si la Sub-Agencia Fiscal afectada cuenta con un guardia de seguridad o con sistema de alarma.