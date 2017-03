Aunque sea con tierra tapan los baches

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El pésimo estado de las vialidades afecta a vecinos de la colonia Nuevo Hermosillo, quienes radican por la calle Puma y Peña Colorada y en ocasiones tapan los baches con sus propios recursos.



Luz Elena González, trabajadora del sector, detalló que el sitio afectado es uno de los más transitados en la comunidad pues está cerca de un preescolar, primaria y secundaria.



“Prometen y dicen que la van a arreglar pero no vienen, accidentes no ha habido, pero caen de repente y como hay mucho tráfico por las escuelas, más en la mañana y mediodía”.



“Que vengan y le echen tierra o algo porque hay muchos hoyos y hay clientes que vienen a la tienda y no llegan por los baches”.



Jorge Verdugo, quien transitaba por el sitio, señaló que ya son más de seis meses desde que se encuentra en pésimo estado la vialidad.



“Tenemos mucho tiempo ya con este bacherío, empezaron a salir desde las lluvias del año pasado y la verdad es que es una batalla porque tenemos que andarle sacando la vuelta a los hoyos”.