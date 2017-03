Es un desastre la Yuntas final

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Escombro y basura provocan pésimos olores y obstrucción de tránsito vial, a un costado del preescolar Blanca Azucena Esquer Torres, ubicado por la avenida Las Yuntas y bulevar Cimarrón, en la colonia Las Carretas.



Alejandra Vásquez Burruel, comerciante del sector, comentó que en ocasiones ha observado a hombres mayores que tras cargar escombro en sus carretas, arrojan los desechos en el área afectada.



“Nunca he visto que tire la gente la basura pero me imagino que son los señores que pasan con carretas llenas de escombro y bolsas de basura”.



“Hay una calle que raspan creo que es el bulevar Cimarrón y cuando raspan dejan acumulado el escombro o tierra ahí mismo”.



Manuel Hernández, colono del área, solicitó apoyo de las autoridades para que se limpie el lugar pues a diario transitan y juegan decenas de niños que acuden al kínder situado a un costado de la acumulación de basura.



“Uno como padre se preocupa porque muchas veces los niños están jugando enseguida del basurero y huele muy mal, cuando salen no hayan por dónde cruzar por el escombro y es muy peligroso”.