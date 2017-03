Vándalos utilizan casa abandonada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Habitantes de la colonia El Choyal denuncian casa abandonada situada sobre la calle Arturo S. Haro y avenida Jesús Siqueiros, la cual es utilizada por vándalos para consumir sustancias ilícitas.



Alondra Montijo, quien transitaba por el sector, detalló que el lugar que también se encuentra lleno de basura está en abandono desde hace más de seis meses.



"Ya tenemos rato batallando con este lugar, hemos hablado a la policía pero nunca vienen, la verdad es que ya les perdimos la fe porque no nos hacen caso".



"Desde que la dejaron empezaron a venir vagos a tirar basura, hay veces que la queman y es muy peligroso porque se puede expandir para nuestras casas, nunca se sabe".



Un ciudadano, quien optó por omitir su nombre, agregó que desde el abandono del hogar incrementaron los robos en el sector, por ello solicita mayor vigilancia en la colonia.



"Aquí no nos hace caso la Policía, ya hemos denunciado cuando están todos adentro y tardan horas en venir. Uno ya no puede ni dormir en paz porque estás con el pendiente de los robos".