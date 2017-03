Pese a carencias, dan ejemplo de unión y amor familiar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

No importa si son ricos o pobres, si visten bien o mal, porque lo primordial es que la familia esté unida, sobrepasando cada obstáculo que la vida les pone.



La familia García Gutiérrez tiene nueve años unidos, y aunque a veces carecen de vestimenta o dinero, siempre saben cómo salir adelante trabajando duro y dándoles un ejemplo a sus hijos.



Gerardo García Sánchez y Karla Guadalupe Gutiérrez han procreado a cuatro niños, más otros dos que ella ya tenía: En total seis hijos, cuyas edades oscilan entre los 13 y los 4 años, a los cuales quieren por igual y a todos se les dan educación, pues para ellos la prioridad es que vayan a la escuela.



"Estos niños tienen que tener lo que mi esposa y yo no tuvimos y son oportunidades; de nuestra parte estamos haciendo todo lo posible por sacarlos adelante y que no les falte nada".



LUCHANDO UNIDOS



Los sacrificios que hace la familia son muy seguidos porque la solvencia económica no es tan buena.



"Yo soy contratista de albañil pero ya estoy pensionado y lo que gano se va directamente a lo que haga falta en la casa, pero hay veces que nos las hemos visto negras porque a los seis niños les piden cosas en la escuela".



La gran bendición para la familia García Gutiérrez es luchar juntos, vivir en armonía y quererse, pues el amor los ha mantenido juntos.



"Mis hijos son lo mejor que nos ha pasado y agradezco a Dios por esta familia y a mi esposo porque quiere a mis dos primeros hijos como si fueran suyos. Creo que sin su apoyo esto no sería igual porque él es el que siempre nos anda motivando y entre los dos acarreamos a los niños para que tengan un buen futuro", manifestó Karla Gutiérrez.



En el Día de la Familia, Karla Guadalupe Gutiérrez afirmó que si dentro del hogar hay cariño, amor, comprensión y respeto, las cosas irán bien, porque en eso se basa una gran familia.