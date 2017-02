Inicia marcha contra el gasolinazo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Avanza contingente contra el #gasolinazo rumbo al Congreso del Estado. Foto: Eleazar Escobar pic.twitter.com/dbFLgXazvg — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) 5 de febrero de 2017

Al unísono de “el pueblo, unido, jamás será vencido y el pueblo, se cansa, de tanta pi... tranza”, sale la marcha de los integrantes del movimiento social "No al Gasolinazo Sonora".Sus integrantes caminan sobre el bulevar Luis Encinas con dirección al Congreso del Estado donde esperan ser atendidos por los diputados locales.Consignas en contra de los políticos continúan por parte de los manifestantes, quiénes entonan frases como "políticos rateros, no tienen llenadero" , "fuera Peña", "la gobernadora, traidora de Sonora", "Maloro, c.. .lero..., te robas mi dinero" y " no somos cinco, no somos diez, pi... gobierno, cuéntanos bien!.Más información en momentos...