Chequeo de salud a vecinos de Los Olivos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Más de mil 500 personas de la colonia Los Olivos se dieron cita a la Feria de La salud, en donde se realizaron revisiones médicas y aplicación de vacunas contra la influenza.



Desde tempranas horas los vecinos del sector y de colonias aledañas hicieron fila para poder alcanzar consulta en ginecología, pediatría, salud reproductiva y medicina general.



Gilberto Ungson Beltrán, secretario de Salud, resaltó la importancia de acercar a los ciudadanos los servicios médicos, pues en ocasiones no cuentan con alguna seguridad social.



"La feria tiene como finalidad acercar a la población los servicios de salud, lo hacemos como una actividad para acercar a toda la comunidad a algún servicio médico que pudiera necesitar", destacó.



Las unidades móviles no pudieron faltar en la feria, pues médicos realizaron pruebas para detectar el cáncer de mama y el cervicouterino, así como información sobre sexualidad y reproducción.



Los asistentes pudieron visitar los más de 10 stands que se instalaron en el Hábitat Los Olivos y en cada uno de ellos se les ofreció información, pasaron a consultas con el dentista y se les entregó cepillos de dientes.



Alrededor del 90% de los vecinos que fueron a la feria tienen Seguro Popular, el 10% restante no tenía algún servicios médico y el que les pudieran los servicios médicos a la mano les dio la oportunidad de un chequeo médico completo.